Сбер обновил флагманскую модель для создания изображений

Сбер представил новую версию флагманской модели для редактирования и создания изображений в ИИ-помощнике GigaChat – Kandinsky 6.0 Image, сообщает пресс-служба банка.

В новой версии пользователи смогут пользоваться бесплатным ИИ-инструментом редактирования профессионального уровня без ограничений по количеству генераций. Также в новой версии появились новые функции, среди которых реставрация снимков, нейрофотосессии, стилизация и смена одежду и локаций.

В Сбере добавили, что встроенный механизм поиска по изображениям позволяет модели лучше разбираться в актуальных темах.

Как отметил старший вице-президент руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбера Антон Фролов, редактирование и создание изображений является одной из самых популярных функций GigaChat.