Раскрыты характеристики нового смартфона Xiaomi

Корпорация Xiaomi готовит смартфон, который будет иметь большой аккумулятор и тонкий корпус. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

По данным специалиста, китайская корпорация представит серию флагманских телефонов, которые могут выйти уже осенью в Китае, позже — по всему миру. В линейку войдут несколько смартфонов. Ключевой особенностью устройств инсайдер назвал топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и двойную камеру с объективами разрешением 200 мегапикселей каждый.

Также аппараты линейки Xiaomi 18 будут иметь OLED-экран с ультратонкими рамками размером не меньше 6,3 дюйма. Все девайсы получат аккумулятор емкостью не менее 7000 миллиампер-часов и ускоренную зарядку.

Журналисты GizmoChina рассказали, что в серию смартфонов войдут Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max. При этом обычно китайский IT-гигант выпускает свои флагманские продукты в конце года, однако в этот раз их анонс может состояться в сентябре.

Ранее в Counterpoint Research заявили, что iPhone 17 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире в конце 2025-го. В топ-10 также попали устройства Samsung и Xiaomi.