Корабль «Прогресс МС-34» прибыл на МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-34", стартовавший в воскресенье с космодрома Байконур, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции. Грузовик причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

© NASA

Корабль был запущен 26 апреля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". За двое суток полета он сделал 33 оборота вокруг Земли. В его отсеках свыше 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,3 тонны сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы. Космический грузовик доставил на орбиту оборудование и расходные материалы для экспериментов "Виртуал", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Биодеградация" и "Сепарация". На станцию также прибыл новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для проведения работ в открытом космосе. О нем ранее подробно рассказала "РГ".

Неделю назад стыковочный узел для нового корабля освободил "Прогресс МС-32". Также в составе станции сейчас летают грузовик "Прогресс МС-33" и пилотируемый корабль "Союз МС-28".

А сейчас расскажем о том, как это все прибывшее хозяйство будет разгружаться. Как правило, происходит так. Сначала экипаж производит демонтаж стыковочного механизма. Весит он до полутонны, но в невесомости все "земные" килограммы как бы теряют в весе. По крайней мере, на одном из видео космонавты показывали, как, по их словам, легко можно "играть" массами в невесомости.

При разгрузке экипаж действуют строго по плану, составленному в Центре управления полетами на Земле. Там записаны все наименования грузов и точное место, где они должны находиться на станции МКС. Все прибывшее, до мелочей, заносится в базу инвентаризации. Как говорят сами космонавты, на станции есть много всякого разного, поэтому такая четкая инструкция помогает лучше ориентироваться как тем, кто принимает груз, так и следующей звездной смене.

После того, как разгрузка завершена, грузовик примерно полгода будет летать в составе российского сегмента МКС и использоваться в качестве одного из рабочих модулей.

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек: трое космонавтов "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, столько же астронавтов NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.