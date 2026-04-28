В старых смартфонах нашли неустранимую уязвимость

Критическая уязвимость многих Android-смартфонов позволяет хакерам получить полный доступ к устройству. Об этом сообщает издание Tech Advisor.

Журналисты портала сослались на отчет компании Kaspersky ICS CERT, специалисты которой нашли уязвимость в прошивке некоторых процессоров Qualcomm. Чипы этого бренда используются во многих моделях смартфонов. Уязвимость, имеющая идентификатор CVE-2026-25262, позволяет взломать устройство еще на этапе запуска операционной системы (ОС), что делает ее наиболее опасной.

Затронутые уязвимостью чипы Qualcomm, по словам специалистов, производились в период с 2014 по 2019 годы. Поэтому авторы отчета допустили, что активных девайсов, подверженных взлому, в мире осталось не так много. В Kaspersky ICS CERT заявили, что уязвимость невозможно устранить, поэтому рекомендовали пользователям отказаться от использования устройств. К ним отнесли Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S7 и S8, Google Pixel 2 и другие аппараты.

«Исследователи в области безопасности предупреждают, что в худшем случае злоумышленники могут получить полный контроль над затронутыми устройствами и доступ к конфиденциальным данным», — заявили журналисты Tech Advisor.

Ранее авторы издания BGR перечислили смартфоны Apple, которыми небезопасно пользоваться в 2026 году. К ним отнесли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и более старые устройства бренда.