Смартфоны Samsung призвали экстренно обновить

Корпорация Samsung выпустила второе за месяц экстренное обновление для смартфонов Galaxy S25 и S26. На это обратило внимание профильное издание Droid Life.

По словам специалистов, обычно Samsung выпускает не больше одного апдейта в месяц, который содержит исправления ошибок и актуальные патчи безопасности. Однако в конце апреля пользователи телефонов серий Galaxy S25 и S26 получили второй апдейт. Журналисты считают, что он исправляет определенные уязвимости и является очень важным.

Первое обновление пользователи девайсов получили 2 апреля. По словам авторов Droid Life, они удивились, когда в конце месяца обнаружили еще один патч. Сначала авторы медиа решили, что это один и тот же апдейт, но увидели, что он имеет свой уникальный номер. В свою очередь, Samsung, не вдаваясь в подробности, призвала владельцев смартфонов срочно установить его.

В документации к обновлению указано лишь то, что апдейт предоставляет «самые актуальные обновления безопасности Android для вашего устройства». Журналисты издания обратились в Samsung за разъяснениями, но не получили оперативного ответа.

В конце апреля владельцы смартфонов Samsung пожаловались на повышенный нагрев и сниженную автономность устройств. Проблема, судя по всему, оказалась связанной с ошибкой в системе безопасности.