Telegram за сутки заблокировал более 100 тыс. каналов

Мессенджер Telegram за сутки заблокировал более 100 тыс. групп и каналов, впервые с середины апреля превысив этот показатель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику платформы.

По данным сервиса, по итогам понедельника, 28 апреля, было заблокировано 105 491 сообщество. Последний раз количество блокировок превышало 100 тыс. фиксировалось 16 апреля, когда модераторы удалили 104 437 групп и каналов.

С начала апреля общее количество заблокированных групп и каналов достигло 2 364 967, из них 14 357 были связаны с терроризмом. С начала года показатель вырос до 13 705 073, включая 64 933 таких сообществ.

В Telegram пояснили, что модерация ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей, а также проактивный мониторинг с использованием машинного обучения. С начала 2024 года к этим механизмам добавлены инструменты модерации на базе искусственного интеллекта.

До этого Forbs писал, что давление на Telegram в России могут снизить за счет ослабления блокировок. Власти рассчитывают, что этот шаг поможет снять социальное напряжение, которое нарастает в обществе с начала года на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.