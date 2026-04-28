Борьба с ИИ в вузах России зашла в тупик

Российские студенты массово не могут защитить дипломы из-за систем антиплагиата, которые ошибочно маркируют их работы как сгенерированные нейросетью, выяснил Telegram-канал Baza.

После обновлений программы начали принимать человеческий текст за ИИ-контент. В результате студенты получают недопуск к защите. Студентка журфака РЭУ им. Плеханова Анна (имя изменено) рассказала, что написала диплом о PR-стратегиях самостоятельно. Однако ее личный опыт на 10 страницах антиплагиат вуза посчитал нечеловеческим творением — работа получила 34% ИИ-контента при допустимых 0%. Чтобы пройти проверку, ей пришлось упростить научный стиль до разговорного. Но такой проект, по словам девушки, уже не покажешь работодателям.

Студентка Кемеровского госуниверситета Ангелина переписывала 90-страничный диплом 13 раз — сервис «Антиплагиат.ру» упорно определял его как сгенерированный нейросетью. Студенты просят Минпросвещения пересмотреть систему оценивания и отменить платные подписки на внутривузовские антиплагиаты. Проблема приобрела массовый характер, но официального ответа от ведомства пока нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании заявил, что России следует заняться поисками своей оптимальной модели регулирования искусственного интеллекта с учетом зарубежного опыта.