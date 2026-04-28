C Google в России намерены принудительно взыскать более 40 млрд рублей

С американской компании Google LLC в России собираются принудительно взыскать свыше 40 млрд рублей. Об этом со ссылкой на судебные и иные материалы сообщает ТАСС.

Согласно документам, с февраля сумма принудительно взыскиваемой задолженности увеличилась с чуть более 26 млрд рублей до почти 42 млрд рублей. В отношении Google LLC сейчас открыто 62 исполнительных производства, по которым взыскиваются штрафы за нарушение российского законодательства РФ, исполнительные сборы и осуществляются взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

27 апреля стало известно, что Таганский суд Москвы признал Google LLC виновной в неудалении запрещенной в России информации и медиа-файлов и оштрафовал компанию на общую сумму 19 млн рублей.

Российские суды неоднократно штрафовали компанию за неудаление нелегального контента из ее сервисов, отказ от локализации персональных данных российских пользователей и другие нарушения.

С конца 2021 года американская корпорация дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть из этих денег была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.