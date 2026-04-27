Udaff.com все: легендарный сайт старого рунета прекратил работу

Популярный в середине 2000-х проект Udaff.com прекратил работу. Для рунета это действительно конец заметной эпохи. Udaff.com был одним из самых узнаваемых сайтов «падонковской» культуры: там публиковали рассказы без цензуры, спорили в комментариях и придумывали мемы, которые потом уходили далеко за пределы самого ресурса.

На сайте появилось прощальное сообщение:

«Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы».

Именно с этой средой связаны выражения вроде «превед, медвед!» и «аффтар жжот». Для многих пользователей старого рунета это был не просто сайт с текстами, а отдельная интернет-тусовка со своим языком, правилами и довольно грубым, но узнаваемым стилем.

О проблемах проекта говорили и раньше. Ещё осенью 2025 года на сайте сообщали о переезде с домена udaff.com на udaff.online, объясняя это тем, что старый домен должен был перестать быть доступен весной.

Теперь же на главной странице опубликовано финальное сообщение о закрытии проекта. Так что одна из самых шумных и спорных страниц раннего рунета, похоже, действительно закрыта.