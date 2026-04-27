Ученые раскрыли, как появились Двенадцать апостолов
Ученые из Мельбурнского университета выяснили, как образовались знаменитые Двенадцать апостолов Австралии. Как сообщает Australian Geographic, выяснилось, что движение тектонических плит на протяжении миллионов лет поднимало и наклоняло гигантские скалы.
Двенадцать апостолов — группа известняковых скал, расположенных возле побережья в штате Виктория. Ученые считают их одним из наиболее хорошо сохранившихся свидетельств древнего климата и уровня моря.
Анализ микроскопических окаменелостей показал, что Апостолы сформировались в период от 8,6 до 14 млн лет назад. Столбы были вытеснены из моря сдвигающимися тектоническими плитами. При этом активная фаза пришла на последние тысячи лет — после последнего ледникового периода береговая эрозия раскрыла и сформировала высокие каменные столбы.
Апостолы не росли вертикально — они наклонялись и разрушались в процессе. Можно увидеть, что слои известняка не плоские, а наклонены на несколько градусов. Кроме того, в породе можно увидеть небольшие линии разломов — они являются следами древних землетрясений.