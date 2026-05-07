Каковы шансы найти письмо в бутылке?

Не так давно на побережье Австралии нашли 100-летнее письмо в бутылке — его отправил солдат одной из мировых войн. Но каковы шансы наткнуться на такое послание случайно? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Несмотря на множество вероятностей, на самом деле, рассчитать вероятность достаточно просто. Для этого нужно взять количество всех бутылок с письмами, найденных за прошедшие 100 лет, и разделить его на общее количество писем в бутылках.

Для примера можно взять следующую гипотетическую ситуацию. Предположим, что всего отправлены 20 бутылок. 6 бутылок были найдены, и одна из них старше 100 лет. Таким образом, 1 из 20 бутылок не только найдена, но и соответствует критерию давности. Но вместо того, чтобы рассчитывать проблему прямо, ее можно разделить на две составляющие: бутылка должна быть найдена, и она должна быть старше 100 лет. Обе вероятности можно рассчитать отдельно, а потом умножить вместе.

Данный трюк в вероятностях называют «правилом умножения», и оно очень полезно, если применить его к реальным ситуациям, где информацию можно взять из различных источников.

Для начала — вероятность обнаружения письма в бутылке вне зависимости от возраста. По данным Федерального агентства по судоходству и гидрографии Германии такие письма находят с вероятностью 1 к 10. В целом, эта цифра совпадает с результатами различных исторических экспериментов, в ходе которых океанографы выбрасывали в воды множество бутылок, чтобы понять морские течения. Например, в исследованиях 1960-1970 годов, проведенных в северной части Атлантического океана, нашли 14% бутылок из Мексиканского залива, 8% из Карибского моря, и 7% — с побережья Бразилии. А более свежий эксперимент, проведенный в водах между Канадой и Гренландией, выдал цифру в 5%.

Далее — вероятность нахождения 100-летнего письма в бутылке. К сожалению, в открытых источниках можно найти информацию преимущественно лишь о письмах старше 25 лет, что усложняет сбор информации. Но, если экстраполировать данные, то получится, что из 106 найденных бутылок 12 будут старше 100 лет. А 12/106 — примерно одна десятая.

То есть, мы находим примерно одну из каждых десяти бутылок, брошенных в море, и лишь одна из этих десяти будет старше 100 лет. Итого шансы составляют 1 к 100. Если в океане прямо сейчас бултыхаются 100 000 писем в бутылках, то 1 000 из них найдут, и они будут старше 100 лет. Учитывая, что у любого человека на планете приблизительно одинаковый шанс отыскать такую бутылку, а популяция Земли составляет 8 млрд, то получится, что конкретный человек может отыскать тайное послание с вероятностью 1 к 8 млн.

Другими словами, шансов мало. Но это не мешает некоторым охотникам за сокровищами упорствовать: следование морским течениям может помочь найти оптимальные места для «отлова» писем в бутылках. Если точнее, ими считаются полуострова или острова, пересекающиеся с течениями. Карибские острова считаются одной из лучших точек, поскольку они лежат на пути североатлантического течения.