Создатель ChatGPT разорвал соглашение с Microsoft

ИИ-стартап OpenAI разорвал соглашение с Microsoft, в рамках которого разработчик Windows эксклюзивно продавал модели искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на совместное заявление двух компаний сообщает Bloomberg.

Теперь OpenAI, которая готовится к выходу на биржу, сможет заключить сделки с другими компаниями в этой сфере, но лишится выплат от Microsoft, которые крупнейший в мире производитель программного обеспечения производил за счет доли выручки от реализации продукции создателя ChatGPT.

В заявлении говорится, что новый шаг обеспечит компаниям «гибкость для реализации новых возможностей», а Microsoft остается «основным облачным провайдером» OpenAI.

На текущей неделе также ожидается судебный процесс по заявлению Илона Маска, который покинул OpenAI в 2018 году и утверждает, что вложения Microsoft способствовали отказу компании от миссии ИИ-стартапа, на фоне чего, по словам миллиардера, ее руководство «обогатилось, отказавшись от альтруистических принципов». В самой OpenAI называют претензии несправедливыми, подчеркивая, что реструктуризацию, направленную на получение прибыли, там провели ради работы по созданию искусственного общего интеллекта (AGI) и пользы всего человечества.