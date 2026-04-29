Уязвимости ИИ признаны самыми критичными среди ИТ-решений

Уязвимости безопасности, выявленные у ИИ-сервисов, стали самыми критичными среди всех ИТ-решений – в среднем на уровне 9,2 балла из 10, следует из обзора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар».

Уязвимости, выявленные в сервисах искусственного интеллекта, были признаны самыми критичными среди всех ИТ-продуктов, передает ТАСС. По данным обзора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар», средний уровень критичности уязвимостей в ИИ-продуктах составил 9,2 балла из 10, что на один-два балла выше аналогичного показателя для остальных ИТ-решений.

В первом квартале 2026 года количество уязвимостей в ассистентах, чат-ботах и других продуктах ИИ увеличилось на два процентных пункта по сравнению с концом 2025 года. Теперь на ИИ приходится 5% от всех зафиксированных брешей. В числе уязвимых сервисов названы Google Gemini, ChatGPT, DeepSeek.

Около 60% всех выявленных уязвимостей в ИИ оказались критическими, еще 26% были признаны высокорисковыми. Эксперт центра Сергей Беляев отметил: «Обнаруженных у ИИ уязвимостей пока находят сравнительно немного, однако критическими оказывается большинство».

