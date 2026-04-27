Ученые изучили тайну пропадающих ложек

Британские ученые провели исследование, чтобы разгадать загадку, десятилетиями мучившую сотрудников офисов и учреждений по всему миру: куда пропадают чайные ложки, сообщает Daily Mail со ссылкой на Brain Communications.

Исследователи Эдинбургского университета купили 48 новых ложек (половина золотых, половина серебряных) и оставили их в комнате отдыха для персонала. В течение десяти месяцев они незаметно вели учет. Результат оказался ошеломляющим: две трети ложек исчезли. Золотые ложки пропадали быстрее (период полураспада — 182 дня), чем серебряные (280 дней).

В отчете говорится, что ложки — неотъемлемый атрибут любого исследовательского института. Их используют для еды, насыпания кофе, размешивания напитков. Некоторые ложки находили в других частях здания, но большинство так и не удалось отследить.

Исследование вдохновлено аналогичным экспериментом 2005 года в Мельбурне, где за пять месяцев потеряли 80% из 70 ложек. Авторы работы подсчитали, что для поддержания стабильного количества столовых приборов в 70 штук требуется закупать 250 новых в год.

«Кража чайных ложек из общих комнат научных учреждений остается проблемой, требующей дальнейшего изучения, поскольку она влияет на благополучие ученых», — отметили в Эдинбургском университете.

В лаборатории уже предложили провести дополнительные исследования, в том числе изучить миграцию вилок.