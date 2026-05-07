Какие настройки телевизора могут портить звук?

Современные телевизоры почти не требуют настройки для того, чтобы предложить хорошую картинку, но звук — исключение. Даже на самом продвинутом ТВ может быть плохой звук, если не покопаться в параметрах и не исключить пару технических моментов. Портал makeuseof.com рассказал о пяти не самых очевидных настройках, которые могут портить качество звука телевизора.

Автоматическая громкость и эквалайзер

Функции, вроде автоматической громкости, выравнивания громкости и ночного режима, призваны снизить резкие скачки громкости за счет сжатия динамического спектра звука. А профили эквалайзера агрессивно меняют звуковой профиль, зачастую усиливая басы, подчищая средний диапазон.

Каждая из этих функций может быть полезной в специфической ситуации, но если просто оставить их включенными, то они могут «сплющить» нюансы звука и слишком преувеличить крайности. Автоматическую громкость или динамическое сжатие лучше отключить; лучший профиль эквалайзера для обычного просмотра — стандартный или плоский.

Неправильный выход аудио и настройки объемного звука

Нынешние ТВ используют разные форматы для обработки звука, включая сжатые (Dolby Digital) и несжатые (PCM). Проблемы могут возникнуть, когда ТВ отправляет сигнал, который «железо» не может правильно расшифровать. Например, дешевый саундбар не справится с многоканальными форматами: в миксе пропадут определенные нюансы, а диалоги будет плохо слышно.

Помимо этого, виртуализаторы объемного звука используют трюки цифровой обработки, чтобы эмулировать настоящий объемный звук — но в сочетании с плохими динамиками это приведет лишь к падению качества аудио. Попробуйте переключить формат аудио вашего ТВ на PCM, если вы пользуетесь встроенными динамиками телевизора или недорогими колонками. Да и в целом лучше поэкспериментировать с настройками, чтобы понять, как они влияют на звучание конкретно на вашем ТВ.

Проблема с синхронизацией диалогов

Параметры улучшения диалогов помогают человеческой речи лучше выделяться на фоне прочих звуков, усиливая частоты в среднем диапазоне. Но иногда это приводит к слишком сильной компенсации: голоса начинают звучать слишком резко или так, словно собеседники говорят «из ведра». Дополнительная обработка также может создавать задержку между звуковым сигналом и визуалом, из-за чего люди на экране не будут попадать губами в собственные же слова. Постарайтесь пользоваться улучшением диалогов поменьше или отключите его целиком — при желании те же частоты можно подкрутить в эквалайзере вручную.

ТВ-динамики и внешний звук

По неопытности можно подумать, что одновременная работа встроенных в телевизор динамиков и внешней звуковой системы делает аудио лучше — но нет. В реальности из-за этого звук будет достигать ваших ушей из немного разных точек и в разное время. Даже едва заметные задержки могут вызвать фазовые проблемы, при которых определенные частоты будут отменять друг друга или накладываться.

Итог — полый, несфокусированный, полный эхо звук. Но проблему можно легко решить, отключив встроенные динамики при использовании звуковой системы.

Проблемы с HDMI ARC или eARC

Хотя все HDMI-коннекторы и выходы выглядят одинаково, каналы возврата звука на современных ТВ — другой разговор. HDMI ARC и его новая версия, eARC, созданы для передачи высококачественных звуковых сигналов от ТВ на внешние устройства. Если настроить их неправильно, или ваш кабель не поддерживает правильный формат, качество звука может сильно пострадать без видимых на то причин.

Чтобы не возникло проблем, убедитесь, что eARC включен и на телевизоре, и на аудиосистеме. Также проверьте, что вся техника поддерживает этот стандарт, и что устройства подключены друг к другу совместимым HDMI-кабелем.