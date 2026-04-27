Превосходство Android-смартфонов над iPhone объяснили

Журналисты издания BGR перечислили пять причин выбора Android-смартфона вместо iPhone. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам автора портала Джошуа Хокинса, операционные системы (ОС) Android и iOS с каждым годом становятся все более похожими друг на друга. Однако для опытных пользователей и энтузиастов система от Google подходит больше. Специалист объяснил, по каким параметрам Android превосходит iOS.

В первую очередь автор заметил, что Android предлагает больше вариантов настройки и персонализации. Так, ОС позволяет установить сторонние лаунчеры, поставить приложение для звонков, выбрать тему рабочего стола и перенастроить иконки на нем. Также Хокинс заявил, что Android дает большой контроль на системном уровне. Журналист сообщил, что специальные параметры разработчика позволяют «настроить буквально все».

Многие пользователи отмечают, что в ОС от Google есть полноценный режим рабочего стола. При его активации смартфон можно подключить к монитору и клавиатуре, чтобы использовать в качестве альтернативы компьютеру. Также владельцы телефонов на Android могут выбрать определенную прошивку или оболочку, которая будет установлена поверх системы.

В заключение Джошуа Хокинс заметил, что Android позволяет на продвинутом уровне настраивать уведомления.

«Возможность управлять тем, когда я получаю уведомления, как часто они приходят и даже какие приложения их отправляют, — это функция, от которой трудно отказаться», — подчеркнул автор.

Ранее стало известно, что Android 17 выйдет летом и сначала появится на смартфонах Google Pixel, Samsung и Honor. Операционная система получит функцию приоритетной зарядки, опцию быстрого управления Wi-Fi и сотовой связью.