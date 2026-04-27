Google получил новый крупный штраф в России

Таганский суд Москвы признал Google LLC виновной в неудалении запрещенной в России информации и медиа-файлов и оштрафовал компанию на общую сумму 19 млн рублей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вердикт суда.

«Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 19 млн рублей», — огласил судья.

Корпорация признана виновной по пяти протоколам, предусмотренным ч. 2 ст. 13.41 — неудаление запрещенного контента в сети «Интернет».

Российские суды неоднократно штрафовали компанию за неудаление нелегального контента из ее сервисов, отказ от локализации персональных данных российских пользователей и другие нарушения.

С конца 2021 года американская корпорация дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть из этих денег была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

По данным банка данных исполнительных производств, в настоящее время задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.