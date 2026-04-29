Google Gemini потеряет свои «голоса»

В приложении Google для Android обнаружили намёки на изменения в голосах помощника Gemini. Текущие варианты озвучки могут скоро исчезнуть.

© Google

Сейчас Gemini предлагает около 10 голосов на английском языке — мужские и женские, с разными акцентами. Но найденные строки в коде прямо говорят о том, что эти «устаревшие» голоса будут удалены. При этом точные сроки пока не указаны.

Информации о том, что придёт им на замену, тоже нет. СМИ пишут, что в будущем пользователи могут получить возможность настраивать голос под себя — менять акцент, тон или другие особенности с помощью ИИ.

Видимо, компания расскажет подробнее об изменениях на конференции Google I/O 2026, которая пройдёт 19−20 мая.