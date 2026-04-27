Илон Маск выпустит свое банковское приложение

Илон Маск готовится к запуску нового финансового сервиса X Money, который станет частью экосистемы платформы X (ранее Twitter). Ожидается, что приложение начнет работать в США уже до конца апреля, сообщает Bloomberg.

Приложение предложит пользователям переводы без комиссии, кешбэк до 3% в отдельных категориях, а также доходность на остаток средств на уровне до 6% годовых. В функциональность сервиса также войдет ИИ-консьерж для управления личными финансами.

Дополнительно X Money предусматривает выпуск металлической банковской карты на базе платежной системы Visa.

Проект продолжает стратегию Маска по созданию «суперприложения», объединяющего коммуникационные и финансовые сервисы. Ранее предприниматель уже участвовал в развитии платежной индустрии как сооснователь PayPal.

При этом компания пока не получила необходимые лицензии в ряде штатов США, включая Нью-Йорк, что может замедлить масштабирование сервиса.

В апреле Илон Маск выпустил мессенджер XChat на базе соцсети X (ранее Twitter) для iOS.