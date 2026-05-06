Каким мифам об SSD не стоит верить?

SSD — уже далеко не такой новый продукт, как раньше, но вокруг них по-прежнему витает множество мифов и заблуждений, которым стоило бы утихнуть еще 10 лет назад. Портал howtogeek.com рассказал о самых распространенных байках по поводу SSD.

SSD и дефрагментация

Обычные жесткие диски действительно нуждаются в дефрагментации, потому что на них файлы разбрасываются по разным сегментам вращающихся тарелочек, и поиск этих фрагментов может снижать быстродействие ПК. На SSD нет таких подвижных элементов, и они не страдают от этой проблемы. Их не нужно дефрагментировать — по факту, процедура может повредить им.

Полное заполнение SSD не «убивает» накопитель

По крайней мере, не убивает моментально. Почти заполненный SSD и впрямь может работать хуже, чем прежде, особенно в задачах, которые подразумевают много записи файлов. Твердотельные накопители добиваются оптимальной производительности, если оставить хотя бы чуть-чуть свободного места для равномерного распределения износа и менеджмента прочих фоновых процессов.

SSD не такие надежные, как HDD

Люди по-прежнему часто говорят об SSD так, словно они хрупкие и ненадежные — просто потому, что разные модели от разных производителей могут прийти в негодность в разное время. Да, твердотельный накопитель действительно может потерпеть критическую неполадку даже при 100% здоровье, но это не делает его менее надежным. HDD более склонны к механическим поломкам из-за большого количества подвижных частей, тогда как SSD лишены этого изъяна. И HDD, и SSD могут сломаться без какой-либо на то причины — как и любая другая техника.

TLC — хорошо, QLC — плохо

Трехуровневые ячейки (TLC) обычно лучше подходят для более интенсивной, продолжатильной записи файлов, но это не значит, что SSD с четырехуровневыми ячейками (QLC) бесполезны. Хороший QLC-накопитель отлично справляется со своими задачами, хоть он и менее надежен, чем тот же диск на TLC.

Современным ПК нужны строго Gen5 SSD

SSD сейчас в целом дорогие, включая более старые модели на PCIe Gen3, из-за чего у некоторых пользователей появляется соблазн не мелочиться и потратить деньги на более современный диск. Ничего плохого в этом нет, если средства позволяют — но это абсолютно не обязательно. Между Gen 4 и Gen 5 настолько маленькая разница, что ее не заметит большинство, если только речь не идет о задачах, где скорость и производительность действительно очень важны.

SSD без DRAM — мусор

SSD без поддержки DRAM не стоит сразу списывать со счетов. Просто их производительность больше зависит от качества контроллера, прошивки и задач, которыми они занимаются. Даже без DRAM хороший твердотельный накопитель прекрасно подойдет для игр, бытового использования или в качестве запасного хранилища.