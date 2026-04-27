Производители памяти готовы к новой волне роста цен на SSD

Крупнейшие производители накопителей Samsung Electronics и Kingston готовятся к повышению цен на SSD. Новые цены могут вступить в силу уже до конца текущей недели, сообщает ITHome.

© Samsung

По информации отраслевых источников, Samsung уведомила дистрибьюторов о предстоящем пересмотре стоимости твердотельных накопителей. Ожидается, что рост цен составит не менее 10% и затронет весь ассортимент SSD. Аналогичные меры планирует принять и Kingston.

Участники рынка отмечают, что действия двух ключевых игроков способны задать тренд для всей индустрии. В результате в ближайшее время возможно формирование новой волны удорожания твердотельных накопителей у большинства производителей.

Рост цен происходит на фоне дефицита компонентов, используемых в производстве памяти. Ситуация усугубляется высоким спросом со стороны компаний, развивающих решения в области искусственного интеллекта. Ранее сообщалось, что стоимость SSD большой емкости в пересчете на массу уже превысила цену золота.

Кроме того, в феврале компания Sandisk увеличила стоимость накопителей до 2,8 раза на фоне нехватки NAND-памяти.