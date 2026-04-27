iPhone начали умирать из-за севшей батареи
Смартфоны Apple могут не включиться обратно после полной разрядки батареи. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.
Проблема коснулась редактора портала Бенджамина Майо. Он рассказал, что недавно его телефон iPhone Air полностью разрядился. В попытке запустить аппарат обратно автор подключил его к проводной зарядке, но ничего не произошло. Майо выяснил, что подобная проблема имеет распространение среди пользователей iPhone.
Специалист нашел в интернете несколько подтверждений — тему на Reddit, запись на форуме iFixit и другие сообщения пользователей, которые столкнулись с такой же проблемой. Все владельцы пожаловались, что их телефоны с севшим аккумулятором фактически умерли. При подключении аппаратов к проводной зарядке на экране отображался значок разряженной батареи и больше ничего не происходило.
Журналисту удалось найти способ восстановить смартфон. Из отзывов он выяснил, что iPhone нужно подключить к беспроводной зарядке. Также он узнал, что некоторым пользователям, которые отнесли свои аппараты в сервисные центры, помогли таким же образом.
