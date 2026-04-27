Минцифры заявило о доступности российских сервисов за рубежом

Ключевые российские онлайн-платформы продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. "Госуслуги" стабильно открываются с иностранных IP. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве отмечают, что российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объеме. Технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.

Если пользователь не может зайти на российский сайт или в приложение из-за рубежа, рекомендуется сменить тип подключения. Также можно переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет, либо воспользоваться услугами другого оператора связи.