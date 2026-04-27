Apple выпустит свой самый дорогой ноутбук

Корпорация Apple выпустит ноутбук MacBook Ultra, который станет самым продвинутым и дорогим в линейке компьютеров бренда. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

© Lenta.ru

Согласно информации Гурмана, компания собралась представить совершенно новую модель MacBook Ultra. Это будет самый дорогой портативный компьютер в семействе Mac, который опередит все версии MacBook Pro. При этом Марк Гурман не стал раскрывать вероятную стоимость устройства.

Инсайдер перечислил функции, которые окажутся особенностью модели Ultra. К ним относятся OLED-дисплей, который также получит сенсорный слой. Это позволит управлять девайсом не только клавиатурой и мышью, но и пальцами. Кроме того, флагманский компьютер выйдет с вырезом Dynamic Island, который используется в iPhone.

В материале говорится, что аппарат будет работать на процессорах M6 Pro и M6 Max. Чипы будут созданы по двухнанометровому техпроцессу, что должно улучшить производительность и энергоэффективность по сравнению с обычными показателями. Скорее всего, модель выйдет в начале 2027 года.

