Трафик Telegram в России заметно снизился на фоне ограничений его работы. Так, по итогам марта падение составило около 18%, тогда как в феврале снижение было на уровне 10%. При этом в январе, до введения ограничений, платформа, напротив, демонстрировала рост. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Digital Budget.

Снижение затронуло не только мобильный сегмент, но и десктоп: там трафик сократился еще сильнее – на 22%. При этом исходящий трафик мессенджера за тот же период вырос на 66%, то есть пользователи активнее переходят из мессенджера на сторонние ресурсы.

Несмотря на падение трафика, Telegram сохраняет лидерство по аудитории в стране. По данным Mediascope, в марте Telegram сохранил лидерство по аудитории в России: месячный охват площадки составил 94,27 млн человек (76,5% населения), среднесуточный — 72,2 млн (58,6%).

Одновременно усиливается активность в альтернативных сервисах. Например, мессенджер Max показал рост трафика более чем на 60% в марте, хотя еще в январе его показатели снижались. Интерес также начал расти к новым и локальным решениям, таким как Telega и VK Мессенджер. Пользователи все чаще начинают использовать сразу несколько мессенджеров для разных задач, комбинируя их в зависимости от доступности и функционала.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос интерес к альтернативным мессенджерам на фоне ограничений Telegram. В марте аудитория азиатских сервисов увеличилась примерно на 60%.