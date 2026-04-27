Названы ключевые партнеры России в сфере ИИ

Россия готова сотрудничать, прежде всего, со странами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере искусственного интеллекта (ИИ). На это в комментарии «Ленте.ру» указала доцент кафедры международной журналистики МГИМО МИД России Марина Крынжина.

По словам политолога, принятый в РФ курс на технологический суверенитет не означает изоляции.

«Россия готова сотрудничать с теми странами, которые разделяют ее подход — равный доступ к технологиям, кооперацию и уважение культурной специфики», — указала она.

Вместе с тем взаимодействие с западными странами в сфере ИИ на данный момент осложнено. По мнению эксперта, оно возможно лишь для выработки универсальных правил под эгидой ООН, однако европейские государства и США к этому не стремятся.

Ранее политолог Юрий Колотаев объяснил жесткое регулирование ИИ. По его словам, государства рассматривают искусственный интеллект как стратегический ресурс.