Расшифрован «культурный код» наскальных рисунков возрастом 9000 лет

Археологи расшифровали «культурный код» наскальных рисунков в убежище Какапель на западе Кении. Ученым впервые удалось не просто датировать изображения, возраст которых достигает 9000 лет, но и с помощью анализа древней ДНК точно установить, какие именно народы их создали. Исследование, опубликованное в журнале Azania, превратило разрозненные символы в детальную летопись миграций в Восточной Африке.

Датировка наскальной живописи всегда была ахиллесовой пятой археологии. Однако в Какапеле ученые смогли сопоставить слои рисунков с найденными здесь же человеческими останками.

Трассировка панели с точностью до миллиметра выявила сотни скрытых изображений. ДНК из найденного скелета указала на прямую связь древнейших художников с современными охотниками-собирателями мбути из Центральной Африки.

Метод комплексного анализа позволил выделить четыре этапа заселения убежища.

Эпоха собирателей (ок. 7000 – 3900 гг. до н. э.). Первые художники оставили после себя абстрактные геометрические узоры — круги и концентрические мотивы в красных и белых тонах. Генетика подтвердила: это были лесные народы («тва»), чьи культурные традиции глубоко уходят в недра Центральной Африки.

Приход скотоводов . Спустя тысячелетия визуальный язык резко изменился. На смену абстракции пришли детальные профили длиннорогого скота. Это отражает переход от собирательства к пастбищному хозяйству.

Ритуальные символы . Более поздние слои выполнены густым белым пигментом. Это упрощенные знаки, которые, по мнению ученых, служили для обозначения собственности на скот или использовались в племенных ритуалах.

Самые свежие рисунки — тонкие белые линии — были добавлены в последние несколько столетий.

Несмотря на научную ценность, Какапель находится в опасности. Вырубка лесов и вандализм (включая современные граффити) разрушают этот уникальный памятник.

Этот проект стал новой моделью в археологии, доказав, что сочетание ДНК-технологий и анализа искусствоведов позволяет ответить на самый сложный вопрос: не только что было нарисовано, но и кем были эти люди.