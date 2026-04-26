ИИ Copilot научился работать с документами, таблицами и презентациями

Microsoft объявила о расширении функциональности ИИ-ассистента Copilot, который стал доступен для всех пользователей подписок Microsoft 365 Copilot и Microsoft 365 Premium и интегрирован в Microsoft Word, Excel и PowerPoint.

В компании отмечают, что на раннем этапе развития Copilot использовал модели, ограниченные в способности выполнять прикладные задачи: ассистент в основном отвечал на запросы, но не обеспечивал полноценную работу с документами. Существенный прогресс в развитии генеративных моделей, в частности, в области понимания инструкций и логического вывода, позволил перейти к более глубокой интеграции ИИ в рабочие процессы.

В текущей версии Copilot способен действовать как полноценный агент внутри офисной среды. В Excel он анализирует данные, строит модели и вносит изменения в таблицы. В Word — редактирует тексты, адаптируя стиль и тон под целевую аудиторию, а в PowerPoint инструмент выступает соавтором презентаций, помогая формировать структуру и содержание материалов.

Обновленные функции уже развернуты на рынках, где поддерживается Copilot.