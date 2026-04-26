NASA оценило запуск «Прогресса МС-34» с Байконура

NASA назвало идеальным запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-34» с космодрома Байконур.

Об этом сообщил представитель американского ведомства, комментировавший трансляцию Роскосмоса.

«Идеальный запуск ракеты-носителя «Союз», которая доставила 95-й «Прогресс» на орбиту», - сказал представитель NASA.

Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту 95-й корабль серии «Прогресс». Он доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов: 700 килограммов топлива для дозаправки, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода и 1348 килограммов сухих грузов.

Среди грузов — новый скафандр «Орлан-МКС» № 8, VR-очки и оборудование для научных экспериментов «Виртуал», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

Российские автоматические корабли «Прогресс МС» с 1978 года используются для доставки грузов на орбитальные станции, корректировки их орбиты и проведения научных экспериментов.