Британские ученые открыли пользу компьютерных игр для детей

Британские ученые провели исследование, которое ставит под сомнение устоявшийся стереотип о геймере, ведущем малоподвижный образ жизни. Они доказали, что компьютерные игры — не пассивное или заведомо вредное занятие, а сложная телесно-воплощенная форма грамотности, которая активно поддерживает благополучие ребенка.

В основу исследования легли 14-месячные наблюдения за 20 британскими семьями с детьми 7–12 лет. Их результаты и интерпретация опубликованы в журнале Reading Research Quarterly.

Внимательное изучение большого количества видеозаписей выявило то, что предвзято настроенные к играм родители обычно не замечают: увлеченные игрой дети не сидят как истуканы, а используют все свое тело, чтобы перемещаться по виртуальным мирам, выражать эмоции, решать сложные задачи и развивать операционные, культурные и критические цифровые навыки — проще говоря, вертятся, как волчки, или, как выражаются авторы, «обретают телесную грамотность». В качестве обратного примера приводится школа, где ученикам действительно приходится часами сохранять неподвижность.

Таким образом, видеоигры способствуют благополучию двух типов — по мнению исследователей, скорее взаимосвязанных, нежели кардинально различных:

гедонистическое благополучие — непосредственная радость, волнение и удовольствие, получаемые в процессе игры,

эвдемоническое благополучие — более глубокое чувство достижения, становления идентичности и расцвета, которое приходит после освоения сложного уровня или совместной игры с друзьями.

Авторы призывают школы перестать рассматривать цифровую грамотность исключительно как технический навык — например, умение печатать или программировать — и вместо этого видеть в ней целостный, физический опыт. Они утверждают, что, списывая видеоигры со счетов как нечто нездоровое или отвлекающее, мы, возможно, упускаем мощный инструмент для поддержки эмоционального и интеллектуального роста детей.

В условиях постоянно меняющегося цифрового ландшафта время, проведенное перед экраном — это не вред здоровью, а пространство, где дети действуют, чувствуют и получают знания — и все это способами XXI века, заключается в статье.