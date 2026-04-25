Новый базовый iPhone станет значительно мощнее текущего iPhone 17

Базовая версия iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти, что выведет ее на уровень прошлогодних Pro-моделей. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил аналитик Дэн Нистед (Dan Nystedt). По его данным, объем ОЗУ в стандартной модели будет соответствовать iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Увеличение памяти связывают с развитием функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, которые ожидаются в составе iOS 27. Такие возможности требуют значительных ресурсов, поэтому компания может привести базовую модель к уровню Pro-устройств по части производительности.

Также ранее появлялась информация, что Apple зарезервировала первые партии 2-нм чипов TSMC для процессора A20, который будет использоваться в линейке iPhone 18. Ожидается, что новый техпроцесс обеспечит прирост производительности примерно на 15% по сравнению с 3-нм решениями без ухудшения энергоэффективности.

При этом стандартный iPhone 18, как сообщается, выйдет позже Pro-версий – запуск может состояться только в начале 2027 года одновременно с iPhone 18e и вторым поколением iPhone Air, тогда как старшие модели и складной iPhone традиционно представят осенью.