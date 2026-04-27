Apple поменяет экран в юбилейном iPhone

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Apple ведёт переговоры с Samsung и изучает возможность внедрения дисплеев без поляризационного слоя.

Такая технология даёт несколько преимуществ: снижает энергопотребление, что напрямую увеличивает время автономной работы, а также позволяет добиться более высокой яркости. Кроме того, пользователи в поляризационных очках смогут нормально видеть изображение, поскольку в конструкции экрана не будет дополнительного слоя, влияющего на видимость.

Параллельно Apple тестирует дисплей с небольшим изгибом по всем четырём сторонам. Он остаётся сдержанным, без выраженного «водопадного» эффекта, характерного для более ранних решений. По словам источника, это может указывать на возвращение изогнутых экранов, но уже в более практичном и функциональном формате. Предположительно, эти технологии готовят к юбилейному iPhone.