Аналог Telegram от Илона Маска вышел на iOS

Компания X (принадлежит Илону Маску) представила отдельное приложение для общения XChat, которое стало доступно на iPhone и iPad через App Store. Новый сервис, связанный с экосистемой платформы X (Twitter), ориентирован на приватную переписку и позиционируется как более удобная альтернатива встроенным личным сообщениям. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

© Apple

Приложение адаптировано под дизайн iOS 26 и использует актуальную клавиатуру системы, в отличие от основного клиента X. XChat предлагает расширенные настройки, включая выбор светлой или темной темы, управление разрешениями на сообщения и настройку жестов. В интерфейсе также предусмотрена кнопка быстрого перехода в основное приложение X.

Разработчики отмечают, что сервис поддерживает сквозное шифрование переписки и не содержит рекламы и трекинга. Среди функций – групповые чаты, видеозвонки, исчезающие сообщения и возможность блокировки скриншотов. При этом на момент запуска отсутствует поддержка CarPlay.

Согласно описанию, XChat позволяет «общаться с любым пользователем X в приватном пространстве, созданном для общения». Приложение находилось в тестировании с прошлого года и вышло одновременно с изменениями в самой платформе X, где на этой неделе закрывается функция Communities в пользу Groupchat Links.

Ранее Павел Дуров допустил, что Telegram перестанет работать во Франции.