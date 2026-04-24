Названа причина перегрева смартфонов Samsung

Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на повышенный нагрев и сниженную автономность устройств. На это обратило внимание издание Android Authority.

На проблемы начали жаловаться спустя несколько дней после выхода крупного апрельского обновления Android для девайсов корейского бренда. Апдейт, связанный с функциями безопасности, вышел 6 апреля. Владельцы Samsung Galaxy S24 и Galaxy S25 рассказали, что их смартфоны стали сильно нагреваться. Также аппараты начали быстро разряжаться.

«Похоже, проблема довольно серьезная, поскольку некоторые пользователи утверждают, что теряют значительную часть заряда батареи всего за пару часов», — заметили журналисты.

По их словам, телефоны, получившие обновление, могут полностью разрядиться за четыре-пять часов, находясь в режиме ожидания. Специалисты Android Authority назвали вероятную причину проблем — ошибку в системе безопасности Knox Matrix.

На то, что приложение Knox Matrix потребляет больше энергии, чем положено, показывает статистика использования аккумулятора. Эта программа является частью инфраструктуры безопасности Samsung — вероятно, сервис начал потреблять больше энергии из-за ошибки. В компании пока не отреагировали на неполадки.

В конце апреля инсайдер Schrödinger рассказал, что Samsung Galaxy S27 Ultra получит увеличенный аккумулятор из кремний-углерода. По его словам, это будет первый раз, когда устройство Samsung выйдет с батареей емкостью, намного превышающую обычные 5000 миллиампер-часов.