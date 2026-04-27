Ученые прочитали ДНК жителей древнего Ярославля

Специалисты МФТИ, Института археологии РАН и Санкт-Петербургского политехнического университета изучили ДНК людей, погибших при взятии Ярославля войском Батыя в 1238 году. Ученые полностью расшифровали пять мужских геномов из захоронений на территории кремля.

В общей сложности обнаружено 65 генетических изменений. Некоторые мутации указывают на предрасположенность к болезням сердца, проблемам с костями и отклонениям в росте. Также найдены фрагменты ДНК возбудителя столбняка и маркеры опасных стоматологических патологий.

Заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ Харис Мустафин отметил, что это первый шаг к пониманию того, как накапливались мутации и как они влияют на современных людей. В перспективе это поможет корректировать геном для продления здоровой жизни, особенно в пожилом возрасте.