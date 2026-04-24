Рассекречена Android 17

Android 17 станет следующей крупной операционной системой (ОС) от Google, которая получит ряд важных функций. Об этом сообщает издание TechAdvisor.

В материале говорится, что Android 17 должна выйти в июне или июле — именно в летние месяцы появится стабильная версия ОС. При этом бета-версии системы с февраля доступны для ограниченного тестирования. Скорее всего, первыми новую операционную систему получат смартфоны Google Pixel, а устройства серии Pixel 11 будут иметь новую ОС «прямо из коробки». Вероятно, также новую прошивку смогут установить пользователи флагманов Samsung, Honor и других девайсов.

Авторы портала рассекретили функции, которые будут выделять Android 17 на фоне остальных. Так, в ОС появится приоритетная зарядка — функция будет отключать необязательные процессы и приложения при подключении смартфона к розетке. Также в систему добавят функцию быстрого управления Wi-Fi и сотовой связью — переключаться между ними можно будет в одно касание. Кроме того, пользователи получат возможность гибко настраивать разрешения, выданные тем или иным приложениям.

В заключение специалисты напомнили сроки выхода предыдущих версий ОС от Google. Так, Android 16 появилась в июне, Android 15 — в сентября, а Android 14 — октябре.

В середине апреля специалисты Neowin нашли в бета-версии Android 17 функцию, которая будет выключать слишком «тяжелые» приложения. В новой ОС алгоритм сможет определить, сколько ресурсов тому или иному приложению нужно для корректной работы.