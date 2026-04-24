AliExpress назвал самые популярные ноутбуки в России и СНГ

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных ноутбуков по итогам первого квартала 2026 года на основе количества проданных устройств. Лидером списка стала линейка Honor MagicBook X16, опередив модели других производителей, включая Xiaomi и Lenovo. Копия отчета имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Honor MagicBook X16 – это 16-дюймовый ноутбук, который предлагается с процессорами AMD Ryzen или Intel Core, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Корпус выполнен из магниево-алюминиевого сплава, вес – около 1,75 кг. Батареи хватает на 11 часов работы, есть сканер отпечатков пальцев.

На втором месте расположился Honor MagicBook X14 2026, а третью строчку занял игровой Mechrevo Dragon 16 Pro. Далее в рейтинге идут Redmi Book Pro 16 2025 и Xiaomi RedmiBook 16 2024, который сохраняет популярность второй год подряд.

Также в десятку вошли Chuwi MiniBook X, MSI Crosshair 16 HX, Honor MagicBook Pro 14, Lenovo Xiaoxin Pro 16 AI 2025 и Chuwi GemiBook Plus.

По данным аналитиков, пользователи в России и странах СНГ чаще выбирают устройства китайских производителей, которые либо слабо представлены на локальном рынке, либо появляются в продаже раньше именно в Китае.

