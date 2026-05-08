Они устарели: какие программы больше не нужно ставить на Windows

Windows страдает от излишка инструментов и насаждаемых Microsoft функций, но, отчасти, благодаря им пользователям теперь не нужно устанавливать ряд сторонних программ, которые раньше были обязательными. Портал howtogeek.com рассказал, в каком софте Windows больше не нуждается.

WinRAR и другие архиваторы

Если что и не изменилось со временем, то это использование сжатия файлов. Многие данные, что мы скачиваем из Интернета, по умолчанию сжаты для экономии трафика. И на протяжении большей части существования Windows, для того, чтобы открывать подобные файлы, приходилось загружать сторонние программы. После чего, в 2000-м, Windows ME получила нативную поддержку формата zip — но другие популярные опции, вроде rar, tar и 7z, не были включены.

Их поддержка появилась лишь много лет спустя, но теперь она есть: архивы можно открывать прямо через контекстное меню на рабочем столе. Другими словами, качать сторонние архиваторы теперь не имеет смысла, если вам не нужны какие-либо продвинутые функции.

CCleaner

Не так давно ежегодная чистка ПК, с полным форматированием системы и переустановкой Windows, была ежегодным ритуалом для многих пользователей. Так они избавлялись от накопленного мусора и могли восстановить производительность компьютера до прежних отметок — по крайней мере, на время. После этого цифровой мусор вновь начинал копиться, и рано или поздно процедуру приходилось повторять.

Многочисленные «чистильщики» обещают сделать систему быстрой и расчистить место на дисках благодаря удалению поврежденных или ненужных файлов. CCleaner — пожалуй, самый популярный инструмент для этих целей, которым пользовались миллионы. Но в нынешнюю Windows встроено почти все, что может CCleaner. Тут можно возразить, что чистку реестра вручную проводить сложно, но по факту она и не нужна: опыт показал, что лишние записи в реестре не замедляют ПК. А вот случайное удаление чего-то важного — может.

Антивирусные программы

Вредоносный софт всегда был проблемой на ПК; во времена до Интернета он распространялся через физические носители, вроде гибких дисков. Но и тогда сознательным пользователям он был не очень нужен. А вот сегодня, когда мы повсеместно подключены к Интернету, мощная антивирусная защита стала обязательной. Хорошая новость в том, что обычный защитник Windows уже достаточно развит, чтобы не устанавливать никакие сторонние программы.

Daemon Tools

Об инструментах, вроде Daemon Tools и Alcohol 120%, довольно странно вспоминать сегодня, в эпоху, когда у большинства компьютеров даже нет дисководов. Хотя раньше копирование содержимого дисков на виртуальные носители было полезно, поскольку оно избавляло от необходимости постоянно менять физические CD и высвобождало место на жестких дисках. Теперь же Windows спокойно открывает ISO-образы по двойному клику — сторонний софт для монтирования не нужен.