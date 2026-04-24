В Китае обнаружили в лунном грунте два новых минерала

Ученые в КНР обнаружили два новых минерала в грунте, который доставил с Луны на Землю космический аппарат "Чанъэ-5". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточнятся, Китайское национальное космическое управление назвало одно из указанных природных химических соединений "магниевым чанъэитом", а другое - "церистым чанъэитом".

"Чанъэ-5" был запущен к Луне 24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). Через 23 дня аппарат вернулся на Землю, доставив около 2 кг реголита. Китайские специалисты тщательно изучили образцы и получили ценные данные, которые, в частности, будут использованы в проекте строительства научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.