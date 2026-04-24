Ученые нашли на Камчатке рыбу с уникальным черепом

В изолированных водоемах на Камчатке обнаружена популяция рыб с необычным строением черепа, сформировавшимся за тысячелетия обособленной жизни.

Российские исследователи выявили популяцию гольца с уникальными анатомическими особенностями в природном парке «Быстринский», передает Газета.Ru.

Эти рыбы обладают строением черепа, ранее не встречавшимся у камчатских видов. Открытие сделали специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Экспедиция, проходившая весной 2026 года, исследовала озера восточнее Ичинского вулкана. Каскад этих водоемов изолирован от реки Быстрая-Хайрюзовская непреодолимыми порогами. В небольшом озере Рыбном, имеющем ледниковое происхождение, обитает голец, живущий в изоляции с эпохи таяния ледников. За это время у популяции сформировались специфические черты: хрящевая пластина перед орбитами глаз и мощный боковой гребень на кости-подвеске.

«Камчатка – это место, где эволюционные процессы происходят на наших глазах. Изолированные горные озера хранят популяции, не тронутые внешним влиянием на протяжении тысячелетий. Данные, полученные в ходе экспедиции, станут основой стратегии охраны редких видов в природном парке «Быстринский» и позволят выстроить системную работу по сохранению живой природы полуострова», – отметила и. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.

Причины таких изменений пока изучаются. Ученые предполагают, что это может быть случайная мутация или адаптация для добычи донных беспозвоночных из ила. Ниже по ущелью, в озере Ночном, исследователи обнаружили другой вид – кокани, тугорослую жилую нерку, питающуюся зоопланктоном. Эта рыба также утратила связь с морем и достигает массы лишь до 200 граммов.

