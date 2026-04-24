В Турции нашли статую Афины с элементами древнего мифа о Медузе-Горгоне

В древнем городе Лаодикея на юго-западе Турции археологи сделали значимую археологическую находку — в ходе раскопок Западного театра обнаружена крупная мраморная статуя богини Афины. О находке сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По предварительным оценкам, это один из наиболее выразительных образцов скульптурного убранства театрального комплекса.

Западный театр Лаодикеи датируется II веком до н. э. Это не просто место для представлений. В античности такие сооружения часто работали как многофункциональные культурные пространства: здесь проходили спектакли, религиозные церемонии и публичные события.

Стены сценического здания украшались скульптурами и рельефами. По сути, это была визуальная «история в камне»: сцены из мифов, образы богов и героев. Ранее в Лаодикее уже находили композиции, связанные с «Одиссеей» — включая эпизоды с Полифемом, лестригонами и Сциллой.

Что именно нашли археологи

Новая находка — статуя Афины из белого мрамора высотой около двух метров. Она была обнаружена внутри стены (в задней стене сцены), среди строительного завала, и лежала лицом вниз. Голова не сохранилась, но основная часть фигуры уцелела достаточно хорошо.

Богиня изображена стоящей на круглом основании. На ней — длинный пеплос (традиционное греческое одеяние) и плащ, перекинутый через плечо. Одежда проработана с высокой детализацией, складки выглядят естественно и почти живыми.

Один из ключевых элементов — эгида на груди с головой Медузы, окруженной змеями. В античной иконографии это символ защиты и силы Афины.

Задняя часть скульптуры обработана грубее, чем передняя. Это важная деталь: она говорит о том, что статуя, скорее всего, стояла в нише или между колоннами и была рассчитана на обзор только с фронтальной стороны.

Стиль эпохи и местные особенности

По художественным признакам статую относят к традиции эпохи Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.). В это время римское искусство активно опиралось на греческие каноны: пропорции становятся более гармоничными, а образы — идеализированными.

Но важен и локальный контекст. Лаодикея в античности была известна как центр текстильного производства. Археологические данные также указывают на праздники в честь Афины, связанные с ткачеством и ремеслом. Это может объяснять, почему образ богини здесь мог приобретать «прикладное» значение — не только как покровительницы мудрости и войны, но и как защитницы ремесленников.

Афина стала одним из наиболее значимых открытий раскопок и хорошо иллюстрирует художественное оформление театра в период его расцвета.