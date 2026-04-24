Ученый РАН предупредил об астероидах, летящих со стороны Солнца

Летящие со стороны Солнца астероиды скрыты солнечным светом, поэтому наблюдать за их перемещением трудно. В теории они могут столкнуться с Землёй, как Челябинский метеорит, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Речь идёт об астероидах группы Атиры, орбиты которых лежат внутри орбиты Земли — их можно обнаружить только на рассвете или закате. Учёный отметил, что уже открыто более 30 таких объектов, и они представляют реальную угрозу из-за своей «невидимости».

Астероид "Апофис" пройдет над Россией во время сближения с Землей

Челябинский астероид размером около 30 метров тоже шёл со стороны Солнца, поэтому наземными средствами его обнаружить не удалось. Столкновения с подобными телами происходят несколько раз в столетие. Железнов подчеркнул, что Челябинску повезло — объект взорвался на высоте примерно 25 километров.

Если бы это произошло на пять километров ниже, взрыв мощностью в 200 килотонн мог бы разрушить половину города. Полноценно следить за такими объектами можно только с помощью телескопа, установленного на орбите Земли. По словам астронома, подобные проекты существуют, но до их реализации ещё далеко.

Пока же риск неожиданного падения астероида со стороны Солнца остаётся высоким. Учёные продолжают работать над методами раннего обнаружения этих скрытых космических тел, чтобы в будущем избежать трагедии.