Раздражающую особенность Windows устранили

Корпорация Microsoft разрешила пользователям пропускать установку обновлений при переустановке или первой настройке Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам авторов медиа, необходимость для операционной системы (ОС) скачивать все актуальные обновления во время первой установки считается одной из самых раздражающих особенностей Windows. В конце апреля в корпорации заявили, что пользователи смогут откладывать установку апдейтов до удобного для них времени.

В материале говорится, что загрузка и установка обновлений всегда являлась неустранимой частью настройки компьютера на Windows — это процесс называется OOBE (Out-Outboard Setup). Однако в новой версии ОС пользователи могут нажать на кнопку «Обновить позже» и сразу начать пользоваться компьютером.

«Это позволит вам сразу перейти к рабочему столу. Конечно, только после того, как вы пройдете все стандартные процедуры и подсказки по созданию учетной записи Microsoft», — заметили специалисты Windows Latest.

В настоящий момент новая функция доступна только владельцам компьютеров с корпоративной версией Windows. Но в Microsoft подчеркнули, что скоро пропускать процесс обновления смогут и обычные пользователей системы.

В начале апреля стало известно, что пользователи Windows получили возможность откладывать обновления ОС. Владельцы компьютеров могут отсрочить установку апдейтов на 5 недель или меньше.