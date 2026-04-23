Ученые зафиксировали четвертую за день сильную вспышку на Солнце

Вспышку класса М, которая стала четвертой за день, зафиксировали на Солнце.

Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«23 апреля в 17:00 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W64) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 34 минуты», — сказано в сообщении.

1 апреля ученые лаборатории солнечной системы Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили в Telegram-канале, что на пути к Земле потерялось плазменное облако размером в несколько десятков миллионов километров.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. По информации ученых, активность звезды также влияет на геомагнитную обстановку на Земле.