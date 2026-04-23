В сеть слили фото макета iPhone 18 Pro Max

В сети появились изображения подробных макетов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Судя по ним, новинки получат слегка увеличенный, по сравнению с прошлогодними моделями, блок камер. Об этом сообщает издание MacRumors.

Изображения макетов изначально опубликовал блогер Вадим Юрьев с YouTube-канала Max Tech. Он отметил, что макеты основаны на данных из цепочки поставок. По таким же меркам, по его словам, будут пользоваться производители аксессуаров для будущих iPhone.

Юрьев отметил, что камеры в новых устройствах стали заметно толще, а стеклянная панель над объективами выступает теперь сильнее. Сам модуль камер также выглядит более массивным, чем у iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. При этом габариты корпуса практически не изменились: толщина осталась прежней, а высота и ширина увеличились незначительно – на 0,36 мм и 0,39 мм соответственно.

Дополнительные измерения показывают, что общая толщина iPhone 18 Pro Max с учетом блока камер составляет около 11,54 мм против 11,23 мм у предыдущей модели, а с учётом выступающих линз – 13,77 мм против 12,92 мм. Автор утечки утверждает, что макеты максимально точно отражают финальный дизайн, как это уже было с моделями прошлого поколения.

Ожидается, что изменения могут быть связаны с обновлением камер. В частности, основной модуль может получить переменную диафрагму для более гибкого контроля освещения и глубины резкости, а телеобъектив – увеличенную апертуру для улучшения съёмки в условиях слабого освещения. Также сообщается о возможном использовании нового трёхслойного сенсора изображения, разработанного Samsung, который способен повысить скорость работы камеры, снизить уровень шума и расширить динамический диапазон.

Официальный анонс линейки ожидается в сентябре, одновременно с первым складным iPhone компании Apple.