В сети появилось фото, показывающее разницу между складным iPhone и iPad Mini

В сети появились макеты складного iPhone, которые позволяют оценить его габариты и особенности дизайна в сравнении с другими устройствами Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Изображениями и видео поделился блогер Вадим Юрьев с YouTube-канала Max Tech. Он продемонстрировал предполагаемый форм-фактор будущего устройства, которое может выйти под названием iPhone Ultra.

Согласно утечкам, внутренний экран складного iPhone будет иметь соотношение сторон 4:3, аналогичное планшетам, и по размеру приблизится к iPad mini при раскрытии. Диагональ дисплея составит около 7,8 дюйма, что немного меньше 8,3 дюйма у iPad mini, тогда как внешний экран оценивается примерно в 5,5 дюйма, хотя отдельные источники называют значение 5,3 дюйма.

В сравнении с iPhone 17 Pro Max в горизонтальной ориентации ширина устройства остаётся примерно такой же, однако высота экрана увеличивается почти на 57%, что, по мнению автора утечки, обеспечит более комфортный просмотр видео и удобство в играх. При этом внешний дисплей может показаться компактным и потребовать привыкания, особенно пользователям с крупными руками.

На корпусе макета заметны кнопка питания с интегрированным Touch ID, отдельная кнопка управления камерой и клавиши громкости, расположенные аналогично iPad mini. Использование Face ID не ожидается из-за ограниченного пространства внутри корпуса. Основная камера представлена двойным модулем, размещённым на выступающей площадке на задней панели.

Толщина устройства в сложенном виде, по данным макета, составляет около 11 мм, что больше некоторых предыдущих слухов о 9-9,5 мм. При этом в разложенном состоянии толщина может достигать 4,5 мм, что сделает устройство самым тонким в линейке Apple.

Ожидается, что складной iPhone представят в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.