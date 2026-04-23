Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм

Археологи в Египет обнаружили уникальный древний храм круглой формы, который, по предварительным данным, использовался для священных водных ритуалов около 2200 лет назад, пишет Daily Mail.

Находка сделана на территории древнего портового города Пелузий, расположенного к юго-востоку от современного Порт-Саида. В центре комплекса находится крупный водоем диаметром около 35 метров, соединенный с Нилом системой каналов и резервуаров.

По мнению исследователей, сооружение могло быть посвящено малоизученному божеству. В центре бассейна обнаружен квадратный пьедестал, на котором, предположительно, располагалась статуя бога.

Как заявил египтолог Стив Харви из Археологический института Америки, подтверждение посвящения храма этому божеству стало бы редким примером материального свидетельства культа, ранее известного лишь по письменным источникам.

Историки подчеркивают, что Нил играл ключевую роль в жизни древних египтян: ежегодные разливы обеспечивали плодородие почв и имели важное символическое значение. Внутри храма были обнаружены следы нильского ила и системы сбора воды, что подтверждает его связь с речными культами.

Город Пелузий, основанный около VIII века до н.э., занимал стратегическое положение на границе дельты Нила и служил важным торговым и оборонительным пунктом. В разные периоды он находился под влиянием египетской, греческой и римской цивилизаций.