История сохэев: как буддийские монахи превратились в армию

Монахи-буддисты часто ассоциируются с миром и созиданием, но в средневековой Японии некоторые из них взяли в руки оружие, чтобы сражаться за власть. Портал medievalists.net рассказал об истории сохэев — монахов-воинов, сыгравших важную роль во многих военных конфликтах Японии.

© Unsplash

Для того, чтобы понять историю монахов-воинов, нужно вернуться в 700 годы, когда появились первые крупные храмы сохэев. На тот момент их было три: Кофуку-дзи, Энряку-дзи и Мии-дера. Они веками боролись друг с другом за имперские привилегии и должности в храмах. Поговаривают, что эти храмы также держали маленькие армии частных воинов, чтобы защищать собственность и свои интересы.

Дело в том, что эти монастыри получили контроль над крупными наделами земли, что сделало их могущественными землевладельцами. А получив землю и власть, они вскоре окунулись в мир политики, чтобы попытаться завладеть еще большей властью. Поэтому храмы создали отряды монахов-воинов.

В конце VIII века наиболее привилегированным и престижным храмом в Японии был новый Энряку-дзи на горе Хиэй, которым управлял аббат Сайте. Монахи строили храм за шесть лет до того, как японские монархи переместились в Киото в 794-м. Вскоре после этого Энряку-дзи начал принимать участие во множестве священных ритуалов, связанных с императорским двором, что помогло ему сформировать имидж храма мира и защитника государства.

Накопив достаточно влияния и капитала, храм смог работать за пределами Монашеского ордена, наблюдавшего за буддизмом в стране. Они назвали свою секту буддизма Тэндай и служили, в первую очередь, персональным интересам дворянства. К XI веку храм насчитывал 3 000 сооружений и стал самым богатым в Японии, но эта репутация также привела к определенным проблемам — например, конфликтам с храмами-соперниками. Право назначать следующего аббата принадлежало императору, что и было причиной большинства стычек между храмами.

К середине X века споры о крупных должностных назначениях привели к боям на улицах и применению оружия. Примечательно, что эти стычки между храмами не воспринимались как религиозные войны, потому что они велись по политическим причинам, а не из-за религиозной догмы или кредо. Между X и XIV веками главными соперниками стали секты с Нары и горы Хиэй. К XII веку, когда в Японии разгорелась гражданская война, многие кланы охотно нанимали разные армии сохэев, потому что они были опытными солдатами, отточившими свое мастерство в сражениях с другими монахами.

Первый крупный конфликт между храмами разразился в 949 году. Якобы монахи из Тодай-дзи в Наре собрались в Киото в знак протеста против назначения, которое их разочаровало. Началась потасовка, были смерти. Но то лишь первая жестокая конфронтация из бесчисленного множества. Постройка новых храмов и две большие гражданские войны вынудили сохэев заключать союзы с разными кланами, чтобы укрепить собственные позиции и влияние в стране.

Однако со временем вооруженные конфликты утихли, и монахи вошли в эру физического и ментального восстановления. Они перестали играть столь важную роль во внутренних конфликтах Японии и проводили большую часть своего времени, фокусируясь на личных интересах и распространении влияния храмов. К сожалению, временное перемирие не продержалось долго — к концу XII века монахи вновь вернулись в мир политики и насилия.

Престиж, авторитет и военная мощь Энряку-дзи в 1185 году были слишком велики. Давняя вражда этого храма с Тодай-дзи разгорелась вновь, но теперь к междоусобице присоединился и новый Мии-дера. Разница лишь в том, что, если монахи из Нары оставили свои жестокие методы позади, секта горы Хиэй не изменилась. Так, к 1280-м ей принадлежала большая часть производителей сакэ и ростовщиков в Киото. Храм не только получал с этих бизнесов деньги, но и обеспечивал им «крышу», оказывая давление на должников.

Тем временем, многие в кругах японской монархии перестали видеть монахов горы Хиэй как защитников государственного строя. Они отдали этот титул другой, новой секте буддизма — дзен-буддистам. И конфликт с ними потряс японскую культуру до основания.

Приверженцы дзен-буддизма делали акцент на простоту и важность естественного мира, что сделало его популярным среди правящего класса самураев. Монахи дзена заняли важные позиции в правительстве, а также стали активными в литературных и художественных кругах, что делало их храмами центрами образования. Энряку-дзи почувствовали, что их позиция находится под угрозой; даже сам сегун предпочитал дзен-буддизм.

Из-за помех со стороны дзен-буддистов монахи с горы Хиэй начали развязывать больше потасовок, чем когда-либо прежде. Но последним по-настоящему крупным конфликтом, в котором поучаствовали сохэи, были многочисленные войны периода Сэнгоку. Тогда за контроль над странной сражались три потенциальных лидера: Ода Нобунага, Хидэеси Тоетоми и Иэясу Токугава.

Нобунага не просто был против монахов — он систематически уничтожал их. Он видел в них угрозу собственной военной мощи, и потому, в конце XVI века, искоренил все храмы, в которых жили монахи-воины. Первыми, кто был на его пути, оказались как раз сохэи с горы Хиэй. Им приходилось воевать сразу на несколько фронтов: они бились с Одой, дзен-буддистами, сектой лотоса и новой породой воинов-монахов из Сннсю — Икко-Икки.

Икко-Икки были лигой фанатичных буддистов, готовых умереть за свою веру. Они состояли преимущественно из простолюдинов без военной подготовки, но фанатизм и готовность учиться военному ремеслу сделала их первой армией сохэев, одолевшей самураев.

Монахам-воинам удавалось выигрывать довольно крупные битвы, но они никогда не смогли бы победить в войне. В 1583-м остаткам сохэев пришлось присоединиться либо к Иэясу, либо к Хидэеси, чтобы определить судьбу Японии. Они не хотели быть стертыми из истории страны, и в итоге оставили неизгладимый след. Храмы, пережившие войну, восстановили и сделали полноценными буддистскими храмами. А последние выжившие монахи либо влились в армию Токугавы, либо вернулись к своим пацифистским корням.