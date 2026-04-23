Минцифры расширило «белый список» онлайн-сервисов

Минцифры РФ расширило "белый список" онлайн-сервисов
Минцифры России в очередной раз расширило "белый список" онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX.
Среди сайтов, IT-сервисов и приложений в реестр вошли:
- поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская организация Дoбpo.pф;
- Общероссийский народный фронт;
- Российское общество "Знание";
- клиники "Медси" и "Мать и дитя";
- интернет-энциклопедия "Рувики";
- Роскачество;
- АО "ГЛОНАСС";
- Газпромбанк;
- гипермаркеты "Лента" и "Окей";
- служба доставки "Достависта";
- сеть "Додо Пицца";
- каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар";
- онлайн-кинотеатр Premier;
- операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile;
- телеканал 360;
- парламентское телевидение "Дума ТВ";
- телеканал "Соловьев Live";
- онлайн-СМИ Sport24;
- компании "Росатом", "Ростех" и "Роснефть";
- ИТ-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов";
- платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
- Федеральное казначейство;
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
- Континентальная хоккейная лига.
Всего в перечне фигурирует уже свыше 500 российских сервисов. Они не только пользуются популярностью среди пользователей, но и отвечают необходимым требованиям безопасности. В частности, одним из важных условий для попадания в список является расположение всех вычислительных мощностей на территории РФ.
До этого в ГД РФ предложили сформировать список разрешенных к использованию VPN-протоколов – перечень "белых VPN". В ГД указывали, что ограничения мобильного интернета вводятся по соображениям безопасности, однако вместе с этим они создают заметные неудобства для граждан, малого и среднего бизнеса. При этом полное ограничение VPN-инструментов создаст риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации.