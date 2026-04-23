Минцифры расширило «белый список» онлайн-сервисов

Минцифры России в очередной раз расширило "белый список" онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX.

© m24.ru

Среди сайтов, IT-сервисов и приложений в реестр вошли:

поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская организация Дoбpo.pф;

Общероссийский народный фронт;

Российское общество "Знание";

клиники "Медси" и "Мать и дитя";

интернет-энциклопедия "Рувики";

Роскачество;

АО "ГЛОНАСС";

Газпромбанк;

гипермаркеты "Лента" и "Окей";

служба доставки "Достависта";

сеть "Додо Пицца";

каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар";

онлайн-кинотеатр Premier;

операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile;

телеканал 360;

парламентское телевидение "Дума ТВ";

телеканал "Соловьев Live";

онлайн-СМИ Sport24;

компании "Росатом", "Ростех" и "Роснефть";

ИТ-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов";

платформа кадрового электронного документооборота HRlink;

Федеральное казначейство;

Государственная информационная система электронных перевозочных документов;

Континентальная хоккейная лига.

Всего в перечне фигурирует уже свыше 500 российских сервисов. Они не только пользуются популярностью среди пользователей, но и отвечают необходимым требованиям безопасности. В частности, одним из важных условий для попадания в список является расположение всех вычислительных мощностей на территории РФ.

До этого в ГД РФ предложили сформировать список разрешенных к использованию VPN-протоколов – перечень "белых VPN". В ГД указывали, что ограничения мобильного интернета вводятся по соображениям безопасности, однако вместе с этим они создают заметные неудобства для граждан, малого и среднего бизнеса. При этом полное ограничение VPN-инструментов создаст риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации.