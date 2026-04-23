Появилось фото аналога MacBook Neo от Intel

Издание NotebookCheck опубликовало первые изображения и подробности о ноутбуке на базе новых процессоров Intel семейства Wildcat Lake, замеченном на мероприятии компании. Устройство представляет собой референсный дизайн Intel с алюминиевым корпусом и клавиатурой, визуально напоминающей бюджетный MacBook Neo от Apple.

Серия Wildcat Lake была недавно представлена Intel и позиционируется как упрощённая версия более мощной линейки Panther Lake без брендинга Ultra. Такие чипы ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки, где не требуется максимальная производительность, поэтому они оснащаются менее производительными встроенными графическими ядрами, меньшим числом CPU-ядер и более строгими ограничениями по энергопотреблению.

Продемонстрированный ноутбук оснащён шестиядерным процессором с двумя производительными ядрами Cougar Cove и четырьмя энергоэффективными ядрами Darkmont LPE. Базовый уровень энергопотребления (PL1) составляет 17 Вт с возможностью увеличения до 22 Вт, а кратковременный предел (PL2) достигает 35 Вт. В безвентиляторных конфигурациях теплопакет может снижаться до 11 Вт, при этом представители Intel утверждают, что устройство способно работать и без активного охлаждения.

Также модель получила нейропроцессор с производительностью 17 TOPS, встроенную графику с двумя исполнительными блоками и 16 ГБ оперативной памяти, распаянной на плате. По характеристикам NPU можно предположить, что используется один из чипов Core i7-360 или Core i7-350, однако точная модель процессора не раскрывается.

Тестирование устройства не проводилось, и более детальные данные об архитектуре ожидаются позднее.